Экс-форвард ХК «Челны» заключил двусторонний контракт с «Автомобилистом»

В систему «Автомобилиста» на правах свободного агента перешёл 22-летний нападающий Илья Ануфриев, сообщает пресс-служба клуба. Форвард начинал подготовку к нынешнему сезону в составе ХК «Челны». С хоккеистом заключён двусторонний контракт на один год.

Ануфриев является воспитанником подмосковного «Витязя». В составе «Русских Витязей» в 2020 году он дебютировал в МХЛ, а спустя два сезона провёл свои первые матчи в КХЛ за основной состав «Витязя». В системе подмосковного клуба Ануфриев выступал до 2025 года, отыграв за это время в общей сложности 21 матч в КХЛ, а также получая игровую практику в других аффилированных с «Витязем» командах — «Рязани-ВДВ» и «Юнисоне-Москва».

Прошлый сезон Илья провёл в ВХЛ, в хоккейном клубе «Челны». В его активе 25 (11+14) очков в 50 матчах. Ранее ХК «Челны» объявили о снятии с предстоящего чемпионата ВХЛ из-за финансовых проблем.