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«Очень впечатлён ареной». Гросс высказался о первых тренировках в составе «Автомобилиста»

«Очень впечатлён ареной». Гросс высказался о первых тренировках в составе «Автомобилиста»
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Защитник «Автомобилиста» Джордан Гросс поделился впечатлениями от домашней арены и своих первых тренировок с командой.

«Проводил в Екатеринбурге несколько матчей в КХЛ и был очень впечатлён ареной. Рад увидеть её изнутри в качестве уже домашней арены. Тренировки сейчас тяжёлые. Считаю, что это отличное испытание. Но думаю, что мы делаем правильную работу, чтобы как следует подготовиться к предстоящему сезону. Буду стараться играть на пределе своих возможностей в каждом матче, помогать команде. Надеюсь, сможем выиграть настолько много игр, насколько это возможно.

Вместе с «Динамо» Минск я играл в Екатеринбурге на старой арене. А в прошлом году в составе «Трактора» мы все матчи провели на новой. И это было потрясающе. Болельщики меня поразили уже в тех матчах, было очень шумно», — цитирует Гросса пресс-служба клуба.

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