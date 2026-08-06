Канцеров занял первое место в рейтинге лучших проспектов «Чикаго» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших молодых игроков «Чикаго Блэкхоукс» на сезон-2026/2027. Первое место занял бывший форвард «Металлурга» Роман Канцеров.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Роман Канцеров, 21 год. В прошлом сезоне набрал 72 (40+32) очка в 78 матчах КХЛ с учётом плей-офф.

2. Антон Фрондель, 19 лет. На его счету 9 (3+6) очков в 12 матчах за «Блэкхоукс» в минувшей регулярке НХЛ.

3. Саша Бойсверт, 20 лет. В прошлом сезоне набрал 2 (1+1) очка за семь игр в «Чикаго».

4. Энтони Спеллаци, 20 лет. В прошлом сезоне играл за «Виндзор» в OHL – 32 (13+19) очка в 51 игре.

5. Марек Ванакер, 20 лет. В минувшем сезоне набрал 82 (47+35) очка в 60 играх за «Брантфорд» в OHL.