Старков — об игре «Металлурга»: примерно такой хоккей мы старались показывать в СКА

Нападающий «Металлурга» Степан Старков заявил, что ему импонирует быстрая и комбинационная игра магнитогорской команды.

— Эксперты высоко оценили летнюю селекцию Магнитогорска, отмечая, например, приобретение вас и центрфорварда Нэйтана Тодда, которые должны сделать команду более физически сильной. Эксперты правы?

— Тут не мне судить, а болельщикам и специалистам. Очевидно, что в «Металлурге» много быстрых и маневренных нападающих. Если линии нападения нужно добавить габаритов и мускулов, я готов. При этом и сам люблю играть быстро, с шайбой, в атаку. Примерно такой хоккей мы старались показывать в СКА. В «Адмирале» была другая система, многое строилось на обороне, но и там наше звено старалось играть креативно, — цитирует Старкова Russia-Hockey.ru.