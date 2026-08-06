15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Старков — об игре «Металлурга»: примерно такой хоккей мы старались показывать в СКА

Старков — об игре «Металлурга»: примерно такой хоккей мы старались показывать в СКА
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Степан Старков заявил, что ему импонирует быстрая и комбинационная игра магнитогорской команды.

— Эксперты высоко оценили летнюю селекцию Магнитогорска, отмечая, например, приобретение вас и центрфорварда Нэйтана Тодда, которые должны сделать команду более физически сильной. Эксперты правы?
— Тут не мне судить, а болельщикам и специалистам. Очевидно, что в «Металлурге» много быстрых и маневренных нападающих. Если линии нападения нужно добавить габаритов и мускулов, я готов. При этом и сам люблю играть быстро, с шайбой, в атаку. Примерно такой хоккей мы старались показывать в СКА. В «Адмирале» была другая система, многое строилось на обороне, но и там наше звено старалось играть креативно, — цитирует Старкова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
В «Металлурге» рассказали, когда начали проявлять интерес к нападающему Старкову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android