Защитник «Ак Барса» Миллер: у нас высокие ожидания после прошлого сезона

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от отпуска, предсезонной подготовки и ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Отпуск прошёл отлично, было очень много особенных моментов. Самым запоминающимся было время, когда мы всей семьёй просто отдыхали, кайфовали. Отпускных дней было много, но это было классно и весело. Приятно вернуться к работе. Мы с друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде, так что было неплохо. Было прикольно провести там пару дней. Я играю в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки.

Очевидно, у нас высокие ожидания после прошлого года, мы проиграли в финале. Поэтому думаю, наша главная цель — провести хороший регулярный сезон. А затем, очевидно, снова хорошо выступить в плей-офф, так что ожидания выше, конечно. Полагаю, молодые ребята добавят команде резкости и остроты. Очевидно, что все ребята голодны до игры, хотят попасть в состав, так что я думаю, они добавят команде огонька. Должно быть много энергии в каждой игре, так что будет интересно», — цитирует Миллера «Сила спорта».