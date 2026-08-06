«Тепло и по-доброму приняли в команде». Хайруллин рассказал об адаптации в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин рассказал об адаптации в новых для себя команде и городе. Ранее хоккеист на протяжении четырёх сезонов выступал за СКА.

«После четырёх лет в Питере привыкаем к городу. Первые дни подарили много классных эмоций. Мы изучаем город с семьёй, это всегда круто, видеть новые места. Тем более Москва — шикарная локация. Нам всё нравится в плане быта и удобства. Квартиру снял недалеко от арены.

На самой арене полный порядок, дисциплина и очень серьёзные требования, что говорит о статусе клуба. Пока вливаюсь в коллектив, знакомлюсь с тренерским штабом. Без громких слов: делаем большую работу и верим в каждого из нас. Рад, что меня тепло и по-доброму, профессионально приняли в команде. Это всегда помогает быстрее адаптироваться к происходящему», — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.