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«Решение принято». Агент Евгения Кузнецова рассказал о будущем игрока

«Решение принято». Агент Евгения Кузнецова рассказал о будущем игрока
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что на этой неделе форвард огласит решение, где продолжит карьеру. Ранее называлось, что вероятным новым клубом Кузнецова будет новосибирская «Сибирь».

«Основное решение принято. Евгений Кузнецов завтра должен получить новый паспорт после плановой замены, поэтому мы не могли подписать контракт. До конца этой недели мы подпишем контракт с новым клубом», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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