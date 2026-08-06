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Агент Михаила Фисенко заявил, в каком статусе находится его клиент

Агент Михаила Фисенко заявил, в каком статусе находится его клиент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Михаила Фисенко, заявил, что хоккеист может завершить игровую карьеру. В прошлом сезоне 36-летний Фисенко играл за «Ак Барс», а сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Михаил Фисенко по-прежнему находится в процессе принятия решения: продолжать профессиональную карьеру хоккеиста или нет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фисенко провёл в КХЛ 751 матч и набрал 186 (70+116) очков. В прошлом сезоне на счету нападающего шесть шайб и девять ассистов в 53 играх регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина — 2026 Фисенко отдал три передачи в 19 матчах.

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