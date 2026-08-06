Участник Матча звёзд КХЛ Вячеслав Грецкий подписал контракт с белорусским «Неманом»

Нападающий Вячеслав Грецкий подписал контракт с «Неманом», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Летом 2025 года Грецкий подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», за которое провёл шесть матчей, результативными действиями не отметился. Также на его счету 38 поединков за «Неман», в которых Вячеслав набрал 16 (10+6) очков, при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафа.

В КХЛ также защищал цвета хабаровского «Амура» (2022-2025). Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Грецкого 175 встреч и 22 (14+8) очка. Белорусский форвард в 2020-м участвовал в Матче звёзд КХЛ, попав туда благодаря победе в голосовании болельщиков как нападающий минского «Динамо».