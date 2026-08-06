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Московское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с защитником Игорем Ожигановым

Московское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с защитником Игорем Ожигановым
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Московское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с защитником Игорем Ожигановым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

В прошлом сезоне Ожиганов сыграл за московский клуб 67 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил семь шайб и отдал 23 результативные передачи.

Ожиганов выступает за «Динамо» с сезона‑2023/2024. Ранее в КХЛ он также играл за хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Всего в КХЛ Ожиганов провёл 842 матча, в которых забросил 89 шайб и отдал 226 результативных передач. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

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