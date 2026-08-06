Дмитрий Яшкин рассказал, какой совет ему когда-то дал Александр Овечкин

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин рассказал, какой совет ему когда‑то дал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В июле нападающий подписал однолетний контракт с «драконами».

— Мы много раз разговаривали, он свой путь прошёл. Я, смотря на «Вашингтон», думал, что они Кубок Стэнли не выиграют. Но потом, когда смотришь на этот весь путь, становится понятно, что нужно для успеха. Оттуда тоже взял что-то для себя, у нас было достаточно разговоров, чтобы я понял его точку зрения на многие вещи.

— Можете конкретный совет какой‑нибудь рассказать?

— Он всегда говорил мне: «Копай, руби». Ну я и рублю. Так и делаю всегда и продолжаю это делать. Надо просто работать, без этого никуда. Это всем говорят, надо работать и не думать ни о чём. Когда много лишних мыслей, ты думаешь, что надо забить или ещё что-то — ты никогда не забьёшь. Когда настраиваешься на работу, постепенно всё налаживается, а когда переживаешь, думаешь, что надо, надо, обычно наоборот, — приводит слова Яшкина официальный сайт КХЛ.