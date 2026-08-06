Нижегородское «Торпедо» показало логотип с числом «80» к юбилею клуба

«Торпедо» показало специальный логотип, посвящённый 80-летию клуба. Нижегородцы входят в число первых шести команд, основанных в СССР в декабре 1946 года. Логотип с числом «80» будет размещён на основной сезонной форме, а также на тренировочных свитерах команды КХЛ.

«Мы посвятили этому событию особенный логотип. Две цифры объединяют спортсменов и болельщиков, пронизывают время и уверенно смотрят в будущее, чтобы продолжить историю «Торпедо» новыми победами. Поколения торпедовцев верны стремлению побеждать», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.