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Нижегородское «Торпедо» показало логотип с числом «80» к юбилею клуба

Нижегородское «Торпедо» показало логотип с числом «80» к юбилею клуба
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«Торпедо» показало специальный логотип, посвящённый 80-летию клуба. Нижегородцы входят в число первых шести команд, основанных в СССР в декабре 1946 года. Логотип с числом «80» будет размещён на основной сезонной форме, а также на тренировочных свитерах команды КХЛ.

«Мы посвятили этому событию особенный логотип. Две цифры объединяют спортсменов и болельщиков, пронизывают время и уверенно смотрят в будущее, чтобы продолжить историю «Торпедо» новыми победами. Поколения торпедовцев верны стремлению побеждать», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

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