Андрей Светлаков высказался о начале тренировок с главным тренером «Трактора» Гордоном

Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Светлаков поделился впечатлениями от начала работы с новым главным тренером команды Скоттом Гордоном.

— Как настроение по итогам первой тренировки? В каком состоянии находишься?

— Настроение — хорошее, рабочее. Новый интересный сезон, новый тренер, новая команда. Есть над чем работать, множество деталей, которые нам нужно улучшить.

— Какие у тебя впечатления о Скотте Гордоне? Как складывается общение между вами?

— На собраниях тренер рассказал нам, какой хоккей и какую рабочую этику хочет от нас видеть. Обсудили все принципы. Сегодня — только начало, первый лёд. Нам остаётся выполнить те установки, которые будут нам даны.

— Когда ты приступил к летней самостоятельной подготовке к сезону?

— Каждый делает это по-своему. Лето получилось долгим, было время и отдохнуть, и поработать. В сезон вступаем с хорошими, позитивными эмоциями.

— Где был с семьёй, что видел? Как отвлекался от хоккея?

— Съездили отдохнуть как вдвоём с женой, так и все вместе. Виделись с друзьями, с родственниками. Теперь нужно немного отдохнуть и от них, погрузиться в работу (смеётся).

— По кому из партнёров по команде соскучился больше всех?

— Да чего по ним скучать? Тот же Виталий Кравцов звонил мне летом каждый день, по нему я не успел соскучиться, — цитирует Светлакова «Советский спорт».