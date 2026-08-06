Баширов объяснил, почему «Салават Юлаев» в межсезонье заключил мало контрактов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о подготовке уфимской команды и планах на предстоящий сезон КХЛ.

«Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда цели самые высокие. Главная цель — выиграть Кубок Гагарина. Задачи ставятся руководством республики перед началом чемпионата. В конце августа у нас будет совет директоров, потом планируется встреча с главой республики Радием Хабировым, и там уже будут поставлены минимальные задачи, которые предстоит выполнить тренерскому штабу, команде и нам.

Благодаря поддержке республики мы видим, что костяк команды совершенно другой, нежели чем в прошлом году. Уже устоявшийся, и поэтому мы не стали приобретать большое количество новых игроков. Ребята уже к своим новым ролям привыкли. Молодёжь подросла, мы подключили около 20 хоккеистов из «Тороса» и «Толпара». Надеемся порадовать наших болельщиков», — цитирует Баширова «Башинформ».