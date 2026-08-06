Игрок «Ак Барса» Замалтдинов: если не получится проявить себя, буду ждать шанса и кусаться

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов рассказал о предсезонной подготовке, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ и рассказал о личных целях.

«Стандартная предсезонка, такой рутинный процесс. Много работы, много тренируемся именно вместе. А сезон покажет, что будет дальше. Конечно, настрой хороший, позитивный. Надо хорошо сыграть, постараться выиграть кубок. У нас пока не было деления такого конкретного, но сегодня я играл в тройке с Дыняком и Кателевским. Но это, опять же, первая двухсторонка. Пока вот в таких сочетаниях мы тренировались. Посмотрим, что будет завтра.

Тренерский штаб мне подсказывает определённые хоккейные нюансы: где надо сыграть так, а где надо так. Прошлый сезон был таким хорошим опытом, и полезный материал я собрал. И, опять же, это большая пища для размышлений. Натренировался летом, готовился очень серьёзно. Сейчас надо цепляться за состав, раз есть хорошая возможность, почему бы и нет? Не могу пока сказать, против кого наиболее сложно играть из защитников. Мы пока просто сыгрываемся, присматриваемся, притираемся, так что будущее покажет.

Кто лучших на сборах? Ну, зал шатает Дыняк, как обычно уж, а на льду Миллер, ну и Галимов в прайме. В данный момент у меня нет какого-то ориентира по количеству очков и матчей. Надо, во-первых, просто попасть в основной состав, в обойму, и провести сезон в КХЛ. Если даже не получится проявить себя, то ждать шанса и кусаться. Так что нет другой как цели, как просто быть игроком КХЛ, играть в этой лиге», — цитирует Замалтдинова «Сила спорта».