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КХЛ назвала время начала первого матча сезона-2026/2027

КХЛ назвала время начала первого матча сезона-2026/2027
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что первым матчем нового сезона станет игра «Локомотив» — «Трактор», которая состоится в Ярославле и начнётся в 13:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Регулярный чемпионат Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором», начало – в 13:00 по московскому времени», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, команды в новом сезоне проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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