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СКА подписал пробный контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим

СКА подписал пробный контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим
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СКА подписал пробный контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 27-летний форвард сыграл за питерский клуб 24 матча и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ларионов-младший провёл 151 игру, в которых забросил 22 шайбы и отдал 57 результативных передач с показателем полезности «-1».

Первый матч нового сезона КХЛ СКА проведёт на домашней площадке с «Ладой». Встреча состоится 5 сентября.

Ранее был сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2026/2027. Главным тренером команды остался Игорь Ларионов.

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