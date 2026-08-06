«Не мог сидеть на лавке, хотелось просто лечь». Яшкин о поражении в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение с «Ак Барсом» в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Казанский клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 2-4.

– Какие были первые эмоции после финальной сирены?

– Их не было этих эмоций. Камень упал, а куда – непонятно, в душу, в сердце или в голову. Очень обидно на это смотреть, осознавать, что мы остались по ту сторону. Вроде и многого добились, а вроде и нет. Чувство пустоты абсолютной на тот момент, хочется просто закрыться и ни о чём не думать.

– Игроки команды, которая выигрывает, бегут друг к другу, а игроки потерпевшей поражение команды стоят по отдельности. Почему так?

– Радость хочется разделить вместе, а грусть, как её разделять? Понятно, что где-то кто-то с кем-то присел, что-то сказали друг другу, но в такой момент особо не хочется даже ничего говорить.

– Вы после сирены сидели вместе с Григорием Денисенко. О чём-то говорили?

– Мы уже четыре месяца играли в одном звене, общались, время вместе проводили, сдружились хорошо за это время. Я просто пошёл в угол, сел, не мог сидеть на лавке. Хотелось просто лечь. Он рядом сел, вот и вся история. Перекинулись парой слов и просто сидели, смотрели в никуда.

– Что можно сказать в такой момент?

– Слова поддержки, наверное, какие-то. «Ладно, вернёмся, ещё будет шанс». Дай бог, чтобы он был.

– С чем в жизни можно сравнить силу этих эмоций поражения в финале?

– Наверное, с каким-нибудь проектом, фильмом, ты снимаешь его год, а тебе говорят: «Спасибо, не надо». Ну или «Лего» ты собираешь год, почти закончил, а оно у тебя падает.

– Сколько нужно времени, чтобы эти эмоции улеглись?

– Эти поражения, они никогда никуда не уйдут. Думаешь долго, но потом приходит новый сезон, и уже нет смысла сидеть и грустить. Надо смотреть вперёд, — цитирует Яшкина сайт КХЛ.