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Клюшку Овечкина с автографом продали на аукционе за 940 тысяч рублей

Клюшку Овечкина с автографом продали на аукционе за 940 тысяч рублей
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Игровая клюшка нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина продана на аукционе Fan's Dream за 940 тысяч рублей.

Отмечалось, что Овечкин использовал клюшку в сезоне-2025/2026 и с её помощью забросил несколько шайб и сделал важные голевые передачи. Деньги с продажи пойдут на благотворительность.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис высоко оценил игру Александра Овечкина.

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