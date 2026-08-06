«Питтсбург» подписал контракт с финским форвардом Койвуненом на общую сумму $ 32 млн

«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с финским форвардом Вилле Койвуненом на восемь лет с кэпхитом в $ 4 млн. Общая сумма соглашения составила $ 32 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Койвунен провёл сезон-2025/2026, выступая за «Питтсбург» и «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в АХЛ. В составе «Питтсбурга» он набрал 7 (2+5) очков в 39 играх, а также забил 13 голов и отдал 28 голевых передач в 34 играх за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз».

Койвунен был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 51-м номером на драфте НХЛ 2021 года, а 7 марта 2024 года перешёл в «Питтсбург» в результате обмена с «ураганами».