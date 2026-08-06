«Это будет красивая история». Быков — о возможном возвращении Кузнецова в «Трактор»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказал мнение насчёт будущего нападающего Евгения Кузнецова. Сообщается, что у обладателя Кубка Стэнли есть предложения из «Трактора», его родного клуба, и из «Сибири».

— Было бы здорово, если бы Евгений вернулся в родной город. Но это его выбор, и многое зависит от условий контракта.

— Возвращение Кузнецова в Челябинск — это будет красивая история?

— Безусловно. Но не всегда красота берёт верх при выборе. Карьера игроков краткосрочна, и финансовая составляющая имеет большое значение, — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.