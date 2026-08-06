15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это будет красивая история». Быков — о возможном возвращении Кузнецова в «Трактор»

«Это будет красивая история». Быков — о возможном возвращении Кузнецова в «Трактор»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказал мнение насчёт будущего нападающего Евгения Кузнецова. Сообщается, что у обладателя Кубка Стэнли есть предложения из «Трактора», его родного клуба, и из «Сибири».

— Было бы здорово, если бы Евгений вернулся в родной город. Но это его выбор, и многое зависит от условий контракта.

— Возвращение Кузнецова в Челябинск — это будет красивая история?
— Безусловно. Но не всегда красота берёт верх при выборе. Карьера игроков краткосрочна, и финансовая составляющая имеет большое значение, — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Решение принято». Агент Евгения Кузнецова рассказал о будущем игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android