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Агент Ларионова объяснил, почему нападающий подписал пробный контракт со СКА

Агент Ларионова объяснил, почему нападающий подписал пробный контракт со СКА
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Агент хоккеиста Игоря Ларионова‑младшего Алексей Дементьев высказался о пробном контракте хоккеиста со СКА.

— Почему Ларионов‑младший подписал не полноценный, а пробный контракт со СКА?
— Есть что посмотреть руководству. Игрок в прошедшем сезоне получил травму, была успешно проведена операция. Игорь восстановился, прошёл все необходимые тесты. А теперь руководство и тренерский штаб хотят увидеть его в деле и понять, насколько он восстановился и готов. Здесь никакого удивления нет, совершенно нормальная практика.

— Пробное соглашение не связано с тем, что команда сейчас подобралась к потолку зарплат?
— Конечно. Сомнений в качестве его игры нет. Если вы посмотрите статистику последних лет, то увидите, что Игорь — достаточно продуктивный игрок. Это умный хоккеист, который умеет распоряжаться шайбой и может отдать партнёру очень хороший пас. Самый главный вопрос в том, полностью ли он восстановился от травмы и может ли выполнять свои функции.

— Если со здоровьем проблем не будет, Ларионов‑младший подпишет полноценное соглашение?
— Да. Очень надеюсь, что ничего плохого до начала чемпионата произойти не должно, — цитирует Дементьева «Матч ТВ».

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