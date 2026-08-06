Агент Ларионова объяснил, почему нападающий подписал пробный контракт со СКА

Агент хоккеиста Игоря Ларионова‑младшего Алексей Дементьев высказался о пробном контракте хоккеиста со СКА.

— Почему Ларионов‑младший подписал не полноценный, а пробный контракт со СКА?

— Есть что посмотреть руководству. Игрок в прошедшем сезоне получил травму, была успешно проведена операция. Игорь восстановился, прошёл все необходимые тесты. А теперь руководство и тренерский штаб хотят увидеть его в деле и понять, насколько он восстановился и готов. Здесь никакого удивления нет, совершенно нормальная практика.

— Пробное соглашение не связано с тем, что команда сейчас подобралась к потолку зарплат?

— Конечно. Сомнений в качестве его игры нет. Если вы посмотрите статистику последних лет, то увидите, что Игорь — достаточно продуктивный игрок. Это умный хоккеист, который умеет распоряжаться шайбой и может отдать партнёру очень хороший пас. Самый главный вопрос в том, полностью ли он восстановился от травмы и может ли выполнять свои функции.

— Если со здоровьем проблем не будет, Ларионов‑младший подпишет полноценное соглашение?

— Да. Очень надеюсь, что ничего плохого до начала чемпионата произойти не должно, — цитирует Дементьева «Матч ТВ».