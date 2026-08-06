«У меня нет никаких вопросов». Вайсфельд — о тренерском штабе СКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил приглашение Алексея Терещенко, Бориса Миронова и Вадима Епанчинцева в тренерский штаб СКА.

«В тренерском штабе СКА собрались опытные люди. У многих из них есть опыт работы главным тренером в КХЛ. Понятно, что у петербуржцев очень сильный тренерский состав. У меня нет никаких вопросов», — приводит слова Вайсфельда «Сила спорта».

В новом сезоне СКА будет возглавлять Игорь Ларионов. Помимо Терещенко, Миронова и Епанчинцева, ему будут помогать тренеры вратарей Юрий Ключников и Андрей Комиссаров, а также тренеры по ОФП Филипп Арзамасов и Алексей Базанов.