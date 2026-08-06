В регламент Молодёжной хоккейной лиги внесены изменения

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламент Молодёжной хоккейной лиги. Пресс-служба МХЛ представила ключевые нововведения сезона-2026/2027.

С сезона-2026/2027 все дополнительные периоды в розыгрыше Кубка Харламова будут играться в формате «5 на 5». В матчах серий 1/8, 1/4 и 1/2 финала, в которых не будет определяться победитель противостояния, при равном счёте после третьего периода команды уйдут на полноценный 15-минутный перерыв. После него их ждёт один 20-минутный овертайм. Если и он не выявит победителя, тогда команды проведут серию бросков — по три попытки и в случае ничьей до промаха.

Не изменится формат дополнительных периодов в финальной серии, а также в решающих матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала: неограниченное количество 20-минутных овертаймов с полноценными 15-минутными перерывами.

Изменения в регламенте МХЛ коснулись безопасности хоккеистов. Игроки, получившие по ходу матча травмы головы, будут обязаны по указанию врача клуба вне зависимости от возраста использовать капы в качестве защитной экипировки.

Если команде предстоит провести спаренные матчи в будний день и затем в выходной, то второй матч в выходной день будет начинаться в 17:00 по местному времени. Это даст хоккеистам на четыре часа больше времени на восстановление.

Ключевым изменением в правилах судейства в сезоне-2026/2027 станут видеопросмотры на положение «вне игры». Впервые они были внедрены в сезоне-2025/2026 в плей-офф OLIMPBET МХЛ. В сезоне-2026/2027 это правило будет действовать уже с регулярного чемпионата. Тренеры команд получат возможность взять запрос по ходу матчей. При этом в последнюю минуту основного времени встречи и в течение всего овертайма воспользоваться видеопросмотром для подтверждения незафиксированного положения «вне игры» арбитры смогут и без тренерского запроса.