«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтяник» в серии буллитов

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и казанским «Ак Барсом». Победу во встрече по буллитам одержала команда КХЛ со счётом 4:3.
В составе «Нефтяника» шайбы забросили Матвей Говорков, Игорь Мясищев, Адель Булатов. У «Ак Барса» голы забили Малик Саберзянов, Семён Терехов и Максим Быков. В серии буллитов лучше оказались казанцы.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года матчем «Локомотив» — «Трактор» и продлится до 20 марта 2027 года. Команды в новом сезоне проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.
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