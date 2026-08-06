15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтяник» в серии буллитов

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтяник» в серии буллитов
Комментарии

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и казанским «Ак Барсом». Победу во встрече по буллитам одержала команда КХЛ со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы)
06 августа 2026, четверг. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Саберзянов (Быков, Замалтдинов) – 22:45 (5x5)     0:2 Терехов (Жулин) – 23:45 (5x5)     1:2 Говорков (Сумин, Говорков) – 33:30 (5x4)     2:2 Мясищев – 37:13 (5x5)     2:3 Быков (Якупов, Саберзянов) – 42:07 (5x5)     3:3 Булатов (Мулюков) – 58:33 (5x5)     3:4 Якупов – 65:00    

В составе «Нефтяника» шайбы забросили Матвей Говорков, Игорь Мясищев, Адель Булатов. У «Ак Барса» голы забили Малик Саберзянов, Семён Терехов и Максим Быков. В серии буллитов лучше оказались казанцы.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года матчем «Локомотив» — «Трактор» и продлится до 20 марта 2027 года. Команды в новом сезоне проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Материалы по теме
Официально
КХЛ назвала время начала первого матча сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android