Илья Морозов о сезоне без хоккея: были разные мысли: может быть, уже и не надо продолжать

Защитник «Адмирала» Илья Морозов высказался о своём возвращении в хоккей после года отсутствия. 27-летний хоккеист пропустил прошлый сезон. Он не нашёл команду после расторжения контракта с «Сибирью».

— Насколько тяжело поддерживать форму самостоятельно, без команды?

— Намного тяжелее, чем в команде, 100%. В команде всё равно веселее: рядом пацаны, тренеры дают задания. А здесь ты сам себя готовишь, сам ставишь себе задачи. Поначалу, конечно, были разные мысли: может быть, уже и не надо продолжать. Но потом берёшь себя в руки и понимаешь, что ещё не старый, что нужно дальше играть в хоккей.

— Когда хоккейный голод ощущался сильнее всего?

— Наверное, в ноябре, ближе к Новому году. Понимаешь, что время идёт. Хочется выйти на лёд, но при этом пока ничего не решается. Не хватало всего в совокупности: раздевалки, общения с пацанами, шуток, рабочих моментов, тренерских подсказок. Но самое основное — игры. Соперничества, конкуренции, побед и поражений. Всех тех эмоций, которые даёт хоккей.

— При этом за чемпионатом ты продолжал следить?

— Да, матчи смотрел. В основном, конечно, следил за «Сибирью». На арену не ходил. В Новосибирске меня до сих пор помнят, люди подходят, задают одни и те же вопросы. Понятно, что всем интересно, кто-то хочет сфотографироваться или взять автограф. Одному дашь — нужно дать всем. Получается небольшой бардак, поэтому смотрел игры дома.

— Когда началась уже полноценная подготовка к возвращению?

— Летом, когда узнал, что есть предложение от «Адмирала». Подписал контракт и начал готовиться. Сначала занимался самостоятельно, потом съездил на 10-дневный мини-сбор, где мы работали на льду. После этого вышел на лёд уже здесь с ребятами на двусторонних контрактах. Это тоже была хорошая подготовка, — цитирует Морозова сайт «Адмирала».