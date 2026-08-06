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Канадский защитник Холлоуэлл покинул ЦСКА и перешёл в немецкий клуб

Канадский защитник Холлоуэлл покинул ЦСКА и перешёл в немецкий клуб
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Канадский защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в немецком «Изерлоне». Контракт с 27-летним хоккеистом заключён на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. Ранее игрок обороны выступал за ЦСКА, куда защитник пришёл из тольяттинской «Лады» в середине декабря.

За московский клуб Холлоуэлл провёл 39 матчей и набрал 9 очков — забросил две шайбы и сделал семь результативных передач. До переезда в КХЛ канадец был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2018 года: клуб выбрал его в четвёртом раунде под общим 118-м номером.

Ранее нападающий ЦСКА Марат Хайруллин рассказал об адаптации в новых для себя команде и городе.

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