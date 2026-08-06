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«Все давно этого ждут». Валерий Белов — о возможном возвращении Кузнецова в «Трактор»

«Все давно этого ждут». Валерий Белов — о возможном возвращении Кузнецова в «Трактор»
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил варианты будущего нападающего Евгения Кузнецова. Сообщается, что у обладателя Кубка Стэнли есть предложения из «Трактора», его родного клуба, и из «Сибири».

«Я рад, что карьера Кузнецова будет продолжаться. А в каком клубе — это уже не столь важно. Конечно, было бы интересно, если Евгений вернётся на родину в Челябинск. Все давно этого ждут», — приводит слова Белова «Сила спорта».

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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