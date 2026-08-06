Анвар Гатиятулин оценил победный матч «Ак Барса» с «Нефтяником»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтяником» (4:3 Б) в первом матче предсезонной подготовки 2026 года.

– Насколько вы довольны содержанием и качеством игры, учитывая резервный состав и множество молодых игроков в составе?

– Во-первых, мы рассматривали этот матч как традиционный для болельщиков. Но вы правильно говорите – мы хотим просмотреть как можно больше молодых ребят, потому что никакая игра не заменит тренировки. В принципе, видим, что желание у ребят хорошее. Понятно, что ребята постарше всего три дня катаются, видно, ещё не пришли все навыки после отпуска. Но молодёжь старается, для нас это главное.

– Как атмосфера в целом на стадионе?

– Атмосфера здесь всегда праздничная. Я вспоминаю, когда приезжал сюда ещё в первый раз на финал в ВХЛ, когда «Нефтяник» стал чемпионом. Здесь всегда отличная атмосфера, с удовольствием сюда приезжаю.

– Радэль Замалтдинов уже не попадает по возрасту под лимит, кто будет выполнять роль молодого в заявке – Никита Онишко, Малик Сабирзянов, Александр Иванов?

– Будем смотреть, планировали взять ребят из «Ирбиса», но они сейчас на турнире в Санкт-Петербурге, поговорим с тренерским штабом, кто из ребят себя проявил. Будем привлекать и смотреть. Ещё раз повторюсь, хотим посмотреть как можно больше игроков нашей системы.

– Как себя проявляет Максим Быков на просмотровом контракте?

– Ребята знают требования, в том числе и Максим, они для всех одинаковые. Будем смотреть и через тренировочный процесс, и что будет через игры. У всех ребят одинаковые шансы попасть в состав. Да, Максим на просмотре, всё зависит от него.

– Кто корректирует игру в большинстве, когда на скамейке нет Константина Шафранова?

– Всю работу делает весь тренерский штаб, обсуждаем все вместе. Сейчас посмотрим, распределим, как будем действовать дальше. Тем более Константин Витальевич окончательного ответа ещё не дал. Может быть, он к нам ещё присоединится, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».