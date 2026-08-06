Яшкин ответил, что изменилось в «Ак Барсе» с приходом Анвара Гатиятулина

Бывший форвард «Ак Барса», а ныне нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, что изменилось в казанском клубе с приходом главного тренера Анвара Гатиятулина.

– Что изменилось с приходом Анвара Гатиятулина? «Ак Барс» стал другим или это было продолжение команды Билялетдинова?

– Разные команды, и ребят новых немало пришло. Поменялся тренерский подход. Хоть оба наставника очень коммуникабельные и стараются развивать отношения с игроками через разговор, их можно до утра сравнивать. Наверное, Зинэтула Хайдярович уже не такой строгий был, и с Анваром Рафаиловичем можно найти общий язык, можно и попросить отдохнуть, и ещё что-то. Команда поменялась, но хоккей остался хоккеем.

– Анвар Рафаилович говорил, что он хочет игроков для быстрого активного хоккея. На тот момент из команды уходили многие, но ты остался. Какой была твоя роль, обсуждал ли её с тренером?

– Я свою роль давно понимаю, стараюсь её придерживаться. Понятно, что игроки где-то меняются, надо подбирать новых партнёров. Так весь год и искали сочетания. Каким бы быстрым ни был хоккей, никто не двигается быстрее шайбы. Быстрым хоккей можно сделать лишь передачами, — цитирует Яшкина сайт КХЛ.