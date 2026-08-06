Голкипер «Ак Барса» Пекса: работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта

Вратарь «Ак Барса» Вячеслав Пекса поделился эмоциями от победы над «Нефтяником» (4:3 Б) в предсезонном матче.

– Что можете сказать о «Нефтянике»? Показалось, что соперник вышел чуть более подготовленным.

– «Нефтяник» работает с середины июля, потому был более подготовленным. На льду они катались больше и командой, и индивидуально. Было заметно желание с обеих сторон, «Нефтяник» показал очень хорошую игру. Благодарны им за это.

– Вы на пробном контракте в «Ак Барсе», нужно бороться за место в составе. Идёт общение с тренерским составом, менеджментом?

– Нужно работать, доказывать, бесспорно. Пока работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Пока я в команде, со мной работают так, как и с другими игроками. Всё одинаково.

– Приходится адаптироваться к игре, площадке?

– Пока есть моменты, которые нужно перестроить, потому что и площадка, и сам стиль игры немного разные. Пока присутствуют моменты, даже сегодня, которые бы я исправил.

– Не разочаровались, что не удалось отыграть серию буллитов?

– Любое решение тренерского штаба не обсуждается. Я услышал причину, по которой так сделали – и с ней я, в принципе, согласен. Тренерскому штабу виднее, они берут на себя ответственность за моё включение в российский хоккей, — цитирует Пексу сайт «Ак Барса».