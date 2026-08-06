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Голкипер «Ак Барса» Пекса: работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта

Голкипер «Ак Барса» Пекса: работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта
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Вратарь «Ак Барса» Вячеслав Пекса поделился эмоциями от победы над «Нефтяником» (4:3 Б) в предсезонном матче.

Товарищеские матчи (клубы)
06 августа 2026, четверг. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Саберзянов (Быков, Замалтдинов) – 22:45 (5x5)     0:2 Терехов (Жулин) – 23:45 (5x5)     1:2 Говорков (Сумин, Говорков) – 33:30 (5x4)     2:2 Мясищев – 37:13 (5x5)     2:3 Быков (Якупов, Саберзянов) – 42:07 (5x5)     3:3 Булатов (Мулюков) – 58:33 (5x5)     3:4 Якупов – 65:00    

– Что можете сказать о «Нефтянике»? Показалось, что соперник вышел чуть более подготовленным.
– «Нефтяник» работает с середины июля, потому был более подготовленным. На льду они катались больше и командой, и индивидуально. Было заметно желание с обеих сторон, «Нефтяник» показал очень хорошую игру. Благодарны им за это.

– Вы на пробном контракте в «Ак Барсе», нужно бороться за место в составе. Идёт общение с тренерским составом, менеджментом?
– Нужно работать, доказывать, бесспорно. Пока работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Пока я в команде, со мной работают так, как и с другими игроками. Всё одинаково.

– Приходится адаптироваться к игре, площадке?
– Пока есть моменты, которые нужно перестроить, потому что и площадка, и сам стиль игры немного разные. Пока присутствуют моменты, даже сегодня, которые бы я исправил.

– Не разочаровались, что не удалось отыграть серию буллитов?
– Любое решение тренерского штаба не обсуждается. Я услышал причину, по которой так сделали – и с ней я, в принципе, согласен. Тренерскому штабу виднее, они берут на себя ответственность за моё включение в российский хоккей, — цитирует Пексу сайт «Ак Барса».

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