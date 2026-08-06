Валерий Белов — о «Тракторе»: Волков — серьёзный менеджер, он собирает опытную команду

Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил селекцию «Трактора». Челябинский клуб продлил контракт с 38-летним форвардом Владимиром Жарковым, а также заключил просмотровое соглашение с 32-летним нападающим Никитой Сошниковым.

«Алексей Волков — опытный, серьёзный генеральный менеджер. Полагаю, он знает, что делает, собирая в Челябинске возрастную команду. Жарков и Сошников — опытные ребята. Стало быть, Волков в них уверен. Полагаю, он хорошо их знает, тем более что оба хоккеиста уже выступали за «Трактор» при нём», — приводит слова Белова «Сила спорта».

«Трактор» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Локомотивом» 5 сентября.