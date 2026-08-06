Яшкин — о Чехии: были хорошие условия для спорта, мы всё детство ни в чём не нуждались

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин рассказал, как начинал заниматься хоккеем, когда проживал в Чехии.

– Как думаешь, что было бы, если бы твоя семья не переехала в Чехию?

– Не могу даже представить, потому что Чехия – это достаточно большая часть моей жизни. Наверное, поехали бы туда, где отец играл, и я там пошёл бы в хоккей. Сложно рассуждать, потому что в Чехии были хорошие условия в плане спорта и хоккея, мы всё детство ни в чём не нуждались: форма, вещи, время на льду, возможности покататься лучше, индивидуально поработать, — приводит слова Яшкина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.