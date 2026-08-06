Форвард Исхаков посетил завод в Магнитогорске и вручил болельщику абонемент на сезон

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков посетил механоремонтный комплекс в Магнитогорске и вручил работающему там болельщику клуба абонемент на новый сезон.

«Матвей Комаров поддерживает «Металлург» с 90-х годов, на матчи нашей команды он ходил ещё школьником. Сейчас Матвей трудится в ООО «МРК» и каждый сезон покупает абонемент на матчи «Металлурга».

Такая преданность родной команде не осталась незамеченной — Руслан Исхаков посетил механоремонтный комплекс и лично вручил Матвею Комарову абонемент на новый сезон!» — говорится в сообщении магнитогорского клуба.

Фото: «Металлург»

Ранее Исхаков рассказал о работе под руководством главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.