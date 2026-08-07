Никита Гребёнкин подписал новый контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с российским нападающим Никитой Гребёнкиным. Как сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер, соглашение рассчитано на два года, а средняя зарплата хоккеиста составит $ 1,1 млн за сезон.

23-летний Гребёнкин провёл в минувшем сезоне 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10». Никита был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Новый сезон НХЛ стартует 29 сентября. Действующим победителем турнира является «Каролина Харрикейнз».