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Никита Гребёнкин подписал новый контракт с «Филадельфией»

Никита Гребёнкин подписал новый контракт с «Филадельфией»
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«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с российским нападающим Никитой Гребёнкиным. Как сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер, соглашение рассчитано на два года, а средняя зарплата хоккеиста составит $ 1,1 млн за сезон.

23-летний Гребёнкин провёл в минувшем сезоне 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10». Никита был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Новый сезон НХЛ стартует 29 сентября. Действующим победителем турнира является «Каролина Харрикейнз».

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