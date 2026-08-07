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В «Филадельфии» высказались о состоянии Гребёнкина, который восстанавливается от травмы

В «Филадельфии» высказались о состоянии Гребёнкина, который восстанавливается от травмы
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о состоянии российского форварда Никиты Гребёнкина, который восстанавливается от травмы.

«Он всё ещё восстанавливается. Ему нужно ещё несколько недель, чтобы понять, улучшилась ли ситуация с травмой. Он единственный, в отношении кого у меня есть сомнения. Мы до сих пор не уверены, в какую сторону всё идёт», — приводит слова Бриера сайт НХЛ.

Сегодня, 7 августа, Гребёнкин подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано на два года, а средняя зарплата хоккеиста составит $ 1,1 млн за сезон. 23-летний Гребёнкин провёл в минувшем сезоне 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10».

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