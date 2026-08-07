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Генменеджер «Питтсбурга» Дубас объяснил подписание контракта с Койвуненом на $ 32 млн

Генменеджер «Питтсбурга» Дубас объяснил подписание контракта с Койвуненом на $ 32 млн
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас прокомментировал контракт клуба с финским форвардом Вилле Койвуненом на восемь лет с кэпхитом в $ 4 млн.

«На это решение повлияло множество факторов. Но главными из них стали развитие ситуации на рынке по ходу сезона и особенно летом, а также наше стремление наилучшим образом спланировать будущее «Пингвинз».

Мы рассматриваем этот контракт как ставку на Вилле, на его потенциал и на нашу уверенность в том, что он приложит необходимые усилия для его реализации.

Ему придётся заслужить своё место в составе. Как показали последние несколько лет, долгосрочный контракт никому в «Питтсбурге» ничего не гарантирует. Ему нужно будет хорошо завершить лето, показать прогресс в плане силы и скорости во время тренировочного лагеря и выставочных игр», — цитирует Дубаса сайт «Питтсбурга».

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