Пашков: если Кузнецов хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет «Трактор»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном будущем форварда Евгения Кузнецова.

— Много обсуждений по теме Евгения Кузнецова. Судя по последним сообщениям, нашлись два клуба, которые даже после открытия подготовительных сборов готовы предложить ему контракт, – «Трактор» и «Сибирь». Любопытный выбор.

— Вы за какой клуб проголосуете?

— Тут всё зависит от Кузнецова. Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной Челябинск. Но нужно знать и внутренние настройки игрока. Может, есть непростая бюджетная ситуация, большая семья и так далее. Тогда выбор может быть сделан в пользу финансов. А это, судя по прессе, «Сибирь».

— Что посоветуете игроку?

— Нынешним поколениям вряд ли нужны советы, они и так всё знают. Но нужно понимать, что хоккейная жизнь скоротечная. И потом много десятилетий, возможно, будешь жалеть о своём выборе.

Я не знаю мироощущения Кузнецова. Считает ли он себя гражданином страны, города и так далее. Или же он просто человек мира. Насколько понимаю, в своё время он не очень хорошо попрощался с Челябинском. Но ещё не поздно исправить какие-то ошибки. Этого Евгению и пожелаю, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.