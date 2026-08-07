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19-летний форвард «Ак Барса» Саберзянов: очень почётно находиться в команде

19-летний форвард «Ак Барса» Саберзянов: очень почётно находиться в команде
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Нападающий «Ак Барса» Малик Саберзянов прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча с «Нефтяником» (4:3 Б).

Товарищеские матчи (клубы)
06 августа 2026, четверг. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Саберзянов (Быков, Замалтдинов) – 22:45 (5x5)     0:2 Терехов (Жулин) – 23:45 (5x5)     1:2 Говорков (Сумин, Говорков) – 33:30 (5x4)     2:2 Мясищев – 37:13 (5x5)     2:3 Быков (Якупов, Саберзянов) – 42:07 (5x5)     3:3 Булатов (Мулюков) – 58:33 (5x5)     3:4 Якупов – 65:00    

– Вы провели первый матч в свитере «Ак Барса», какие ощущения?
– Очень приятно находиться в команде, очень почётно. Только положительные эмоции.

– Ожидали, что удастся стать одним из героев матча?
– Первая игра за «Ак Барс» – старался показать себя в лучшем виде. Максимально выкладывался – это дало результат.

– Вы очень уверенно сегодня реализовали буллит.
– Не могу сказать, что это моя сильная сторона. Иногда удаётся реализовать, иногда нет. Но всегда стараюсь верить в себя.

– Позиция центрального нападающего в «Ак Барсе» дефицитная, какие цели ставите перед собой на предсезонке?
– Всегда хочется пробиться в основную команду, буду прилагать для этого все усилия, — цитирует Саберзянова сайт «Ак Барса».

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