19-летний форвард «Ак Барса» Саберзянов: очень почётно находиться в команде

Нападающий «Ак Барса» Малик Саберзянов прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча с «Нефтяником» (4:3 Б).
– Вы провели первый матч в свитере «Ак Барса», какие ощущения?
– Очень приятно находиться в команде, очень почётно. Только положительные эмоции.
– Ожидали, что удастся стать одним из героев матча?
– Первая игра за «Ак Барс» – старался показать себя в лучшем виде. Максимально выкладывался – это дало результат.
– Вы очень уверенно сегодня реализовали буллит.
– Не могу сказать, что это моя сильная сторона. Иногда удаётся реализовать, иногда нет. Но всегда стараюсь верить в себя.
– Позиция центрального нападающего в «Ак Барсе» дефицитная, какие цели ставите перед собой на предсезонке?
– Всегда хочется пробиться в основную команду, буду прилагать для этого все усилия, — цитирует Саберзянова сайт «Ак Барса».
- 7 августа 2026
-
23:19
-
22:49
-
22:30
-
22:16
-
21:28
-
21:01
-
20:29
-
20:14
-
19:36
-
19:03
-
18:34
-
18:18
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:54
-
16:33
-
16:12
-
15:50
-
15:40
-
15:31
-
15:13
-
14:51
-
14:31
-
14:09
-
13:46
-
13:21
-
12:56
-
12:51
-
12:34
-
12:12
-
11:51
-
11:30
-
11:08
-
10:49