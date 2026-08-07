19-летний форвард «Ак Барса» Саберзянов: очень почётно находиться в команде

Нападающий «Ак Барса» Малик Саберзянов прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча с «Нефтяником» (4:3 Б).

– Вы провели первый матч в свитере «Ак Барса», какие ощущения?

– Очень приятно находиться в команде, очень почётно. Только положительные эмоции.

– Ожидали, что удастся стать одним из героев матча?

– Первая игра за «Ак Барс» – старался показать себя в лучшем виде. Максимально выкладывался – это дало результат.

– Вы очень уверенно сегодня реализовали буллит.

– Не могу сказать, что это моя сильная сторона. Иногда удаётся реализовать, иногда нет. Но всегда стараюсь верить в себя.

– Позиция центрального нападающего в «Ак Барсе» дефицитная, какие цели ставите перед собой на предсезонке?

– Всегда хочется пробиться в основную команду, буду прилагать для этого все усилия, — цитирует Саберзянова сайт «Ак Барса».