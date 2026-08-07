Журналист назвал команду, в которую может перейти Маккиннон после контракта с «Колорадо»

Журналист НХЛ Джимми Мёрфи считает, что форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон может перейти в «Монреаль Канаиденс» после окончания контракта с «лавинами».

«Я думаю, что «Монреаль Канадиенс» лучше всего подготовлен к его переходу. У них есть всё, что может пригодиться «Колорадо», — у них есть как нынешние, так и будущие активы, которые действительно могут помочь команде побеждать сейчас и в будущем», — заявил Мёрфи в подкасте The Sick.

Напомним, Натан Маккиннон имеет действующий контракт с «Колорадо» на общую сумму $ 100,8 млн. Летом 2031 года форвард может стать неограниченно свободным агентом.