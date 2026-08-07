Яшкин рассказал, какие выводы сделал для себя после проигранного финала с «Ак Барсом»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин рассказал о выводах для себя после поражения от «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Казанский клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 2-4.

– Какие выводы из этого финала сделал для себя?

– Спорт – это такая сфера, где очень многое должно сложиться, чтобы всё получилось. Вывод может быть только один: бороться нужно до конца. Взять третью игру серии с минским «Динамо», как мы её вытащили. Пока игра не закончилась, ничего не потеряно, тот же «Локомотив» это показал. Вряд ли они думали, что быстренько за 20 секунд две закинут и поедут. Всё бывает.

– Чемпионский опыт — это просто красивые слова или действительно за ними что–то есть?

– Конечно, есть. Это информация, впечатления, эмоции – всё то, что хоккеист проживет и будет знать, как с этим справляться, потому что уже это проходил, — цитирует Яшкина сайт КХЛ.