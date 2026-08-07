Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» Здено Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Об этом сообщает портал Sportovy.

По словам 49-летнего бывшего хоккеиста, пешеход бежал по велодорожке в наушниках и неожиданно изменил направление. В результате они столкнулись. Позднее в больнице у прохожего диагностировали сотрясение мозга. Экспертиза службы по расследованию ДТП подтвердила, что вина лежит на бегуне, который не должен был находиться на велодорожке. По информации источника, здоровью пострадавшего ничего не угрожает, а Здено Хара поддерживает связь с ним и его семьёй.