Журналист рассказал о переговорах «Детройта» и «Миннесоты» о возможном переходе Ларкина

Журналист Detroit Hockey Now Кевин Аллен рассказал о переговорах между «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд» о возможном обмене форварда Дилана Ларкина.

29-летний капитан «Ред Уингз» запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту» или «Даллас Старз». Он выступал за «красные крылья» на протяжении 11 сезонов.

«Детройт» и «Миннесота» ранее вели переговоры, но не пришли к согласию. «Ред Уингз» не в восторге от от тех молодых игроков, с которыми «Уайлд» готовы расстаться», – сообщил Аллен.

Контракт Ларкина с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.