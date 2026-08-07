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Журналист рассказал о переговорах «Детройта» и «Миннесоты» о возможном переходе Ларкина

Журналист рассказал о переговорах «Детройта» и «Миннесоты» о возможном переходе Ларкина
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Журналист Detroit Hockey Now Кевин Аллен рассказал о переговорах между «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд» о возможном обмене форварда Дилана Ларкина.

29-летний капитан «Ред Уингз» запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту» или «Даллас Старз». Он выступал за «красные крылья» на протяжении 11 сезонов.

«Детройт» и «Миннесота» ранее вели переговоры, но не пришли к согласию. «Ред Уингз» не в восторге от от тех молодых игроков, с которыми «Уайлд» готовы расстаться», – сообщил Аллен.

Контракт Ларкина с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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