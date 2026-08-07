15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков — о Гатиятулине: во времена Билялетдинова такие жалобные интервью были невозможны

Пашков — о Гатиятулине: во времена Билялетдинова такие жалобные интервью были невозможны
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил слова главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который рассказал о потерях команды во время межсезонья.

«Удивило последнее интервью главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Зрелый, вдумчивый специалист, он почему-то в каждом абзаце повторяет, как много игроков летом «Ак Барс» потерял и как сложно теперь будет строить новую команду.

Откровенно говоря, в казанские времена Зинэтулы Билялетдинова такие жалобные интервью в исполнении главного тренера были невозможны. Всё-таки «Ак Барс» — один из столпов КХЛ, который всегда держит уровень.

Да, иногда тренеры хотят подстелить себе соломку, но тут явный перебор. Это профессиональный спорт, в котором собраны амбициозные люди. Их нужно мотивировать, а не расхолаживать. Плюс с такими настроениями никогда не станешь чемпионом», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Анвар Гатиятулин высказался о возможном усилении состава «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android