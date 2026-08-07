Пашков — о Гатиятулине: во времена Билялетдинова такие жалобные интервью были невозможны

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил слова главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который рассказал о потерях команды во время межсезонья.

«Удивило последнее интервью главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Зрелый, вдумчивый специалист, он почему-то в каждом абзаце повторяет, как много игроков летом «Ак Барс» потерял и как сложно теперь будет строить новую команду.

Откровенно говоря, в казанские времена Зинэтулы Билялетдинова такие жалобные интервью в исполнении главного тренера были невозможны. Всё-таки «Ак Барс» — один из столпов КХЛ, который всегда держит уровень.

Да, иногда тренеры хотят подстелить себе соломку, но тут явный перебор. Это профессиональный спорт, в котором собраны амбициозные люди. Их нужно мотивировать, а не расхолаживать. Плюс с такими настроениями никогда не станешь чемпионом», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.