Вячеслав Фетисов предположил, с чем связан недопуск России до ЧМ-2027

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира — 2027 со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Откуда я знаю, почему ИИХФ нас не допускает? Могу только догадываться. Что тут непонятного? Влияние имеют скандинавские страны, Канада, Америка. Из-за них такое решение. Они делают то, что считают нужным. Наверное, должно быть некоторое наше влияние в федерации, чтобы решать вопросы. Надо как-то уметь договариваться кулуарно. Надо находиться внутри, чтобы понимать происходящее.

Что такое рекомендации МОК? Не выполнят они рекомендации МОК — что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду — нас отовсюду выкинули. Сейчас они поступают так, как считают нужным. Политика понятна — ничего нового здесь нет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.