15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов предположил, с чем связан недопуск России до ЧМ-2027

Вячеслав Фетисов предположил, с чем связан недопуск России до ЧМ-2027
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира — 2027 со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Откуда я знаю, почему ИИХФ нас не допускает? Могу только догадываться. Что тут непонятного? Влияние имеют скандинавские страны, Канада, Америка. Из-за них такое решение. Они делают то, что считают нужным. Наверное, должно быть некоторое наше влияние в федерации, чтобы решать вопросы. Надо как-то уметь договариваться кулуарно. Надо находиться внутри, чтобы понимать происходящее.

Что такое рекомендации МОК? Не выполнят они рекомендации МОК — что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду — нас отовсюду выкинули. Сейчас они поступают так, как считают нужным. Политика понятна — ничего нового здесь нет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android