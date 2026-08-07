Защитник «Автомобилиста» Кейл Клаг: это мой первый приезд в Россию, не знал, чего ожидать

Канадский защитник Кейл Клаг подробно рассказал о своём переходе в «Автомобилист». Контракт игрока обороны с екатеринбургским клубом рассчитан на два сезона.

— Это мой первый приезд в Россию, и я не знал, чего ожидать, но был очень приятно удивлён всем увиденным. Арена потрясающая. Город мне очень понравился, хотя я ещё не очень хорошо его изучил, но он производит очень приятное впечатление.

Решение [перейти в новую лигу] было не таким сложным. Последние восемь лет я отыграл в АХЛ, немного – в НХЛ. Понимал, что нужно что-то менять. Тем более много моих знакомых поиграло в КХЛ, поэтому решение далось не так тяжело. Что касается выбора клуба, то я знал, что здесь хорошая команда, а теперь, когда я с ней познакомился, я считаю свой выбор полностью оправданным. Отличная организация, отличная команда. Рад быть здесь.

— Кто помогает адаптироваться в Екатеринбурге?

— Я прилетел в Екатеринбург вместе с Джесси Блэкером. Он мне очень помог осмотреться, показал несколько хороших мест в городе, показал, куда можно сходить на ужин. Считаю, что его помощь бесценна, потому что для меня это новый город, новые страна, язык, культура. Без его помощи мне бы было сложнее понять, как здесь всё устроено.

Разница с предсезонкой в Северной Америке большая, но я думаю, что это всё окупится. Потому что сейчас идёт тяжёлая работа, но со стартом сезона мы сразу же поймём, зачем её делали.

Конечно, потребуется время, чтобы лучше понять партнёров, понять, как взаимодействовать на льду и вне льда. Но процесс [адаптации] уже запущен. Думаю, с каждой тренировкой мы будем узнавать друг друга лучше, — цитирует Клага пресс-служба «Автомобилиста».