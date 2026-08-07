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«Возможно, ещё боятся нас допускать». Голдобин — об отстранении сборной России

«Возможно, ещё боятся нас допускать». Голдобин — об отстранении сборной России
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Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал отстранение сборной России со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Очень хочется поскорее вернуться на международную арену. Возможно, ещё боятся нас допускать. Очень жду этого, даже неважно, попаду я в сборную или нет. Просто хочется поболеть за ребят и выиграть какой-нибудь из турниров.

Кубок мира 2028 года? Не знаю насчёт допуска к нему. Если говорить о готовности нашей сборной, то, конечно, что-то скажется на том, что давно не играли против других стран. Но так как у нас очень сильные хоккеисты, нам не составит труда быстро вернуться, показать высокий уровень на международной арене и побороться за первые места», — цитирует Голдобина «Советский спорт».

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