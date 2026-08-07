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Пашков: наверное, перед Гусевым, как и перед Кузнецовым, есть выбор — амбиции или деньги

Пашков: наверное, перед Гусевым, как и перед Кузнецовым, есть выбор — амбиции или деньги
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Никиты Гусева.

— Есть проблемы и у родного для вас московского «Динамо»?
— Да, затягивается контрактная эпопея с Никитой Гусевым. Наверное, перед ним, как и перед Кузнецовым, есть выбор – амбиции или деньги.

Сейчас не хотелось бы нагнетать ситуацию, но, на мой взгляд, были выступления в прессе, которые усложнили подписание Гусева. Так что не только Гатиятулину, но и другим тренерам не всегда удаются интервью. Вернёмся к этому вопросу позже, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Ранее Александр Пашков высказался о возможном будущем форварда Евгения Кузнецова.

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