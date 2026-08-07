Пашков: наверное, перед Гусевым, как и перед Кузнецовым, есть выбор — амбиции или деньги

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Никиты Гусева.
— Есть проблемы и у родного для вас московского «Динамо»?
— Да, затягивается контрактная эпопея с Никитой Гусевым. Наверное, перед ним, как и перед Кузнецовым, есть выбор – амбиции или деньги.
Сейчас не хотелось бы нагнетать ситуацию, но, на мой взгляд, были выступления в прессе, которые усложнили подписание Гусева. Так что не только Гатиятулину, но и другим тренерам не всегда удаются интервью. Вернёмся к этому вопросу позже, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.
Ранее Александр Пашков высказался о возможном будущем форварда Евгения Кузнецова.