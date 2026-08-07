Овечкин, Малкин, Ковальчук и губернатор Московской области Воробьёв сыграли в падел

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, президент хоккейного клуба «Шанхайские Драконы» Илья Ковальчук и губернатор Московской области Андрей Воробьёв сыграли в падел. Совместную фотографию опубликовал на своей странице в социальной сети Евгений Малкин.

Фото: Страница Евгения Малкина в соцсети

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

Илья Ковальчук завершил карьеру хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он выступал за СКА и омский «Авангард», с которыми суммарно трижды завоёвывал Кубок Гагарина. В НХЛ играл за пять клубов, в составе «Нью-Джерси Дэвилз» доходил до финала Кубка Стэнли.

26 мая «Питтсбург» продлил контракт с Малкиным на один год. Следующий сезон станет для Малкина 21-м в Национальной хоккейной лиге. Всего Малкин провёл 1269 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил 533 шайбы и сделал 874 результативные передачи.