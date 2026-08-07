СКА подписал контракт с защитником Даниилом Миромановым

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с Даниилом Миромановым. Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В 16 лет Мироманов переехал в Северную Америку: занимался в хоккейной академии «Эверест», играл за «Торонто Джуниор Канадиенс» из детской хоккейной лиги Большого Торонто. В 18 лет начал выступать в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за «Акади-Батерст Тайтан», где провёл два года.

Перед сезоном-2017/2018 Даниил вернулся в Россию, подписав контракт с ХК «Сочи». В составе «леопардов» дебютировал в КХЛ, по ходу чемпионата был командирован в «Дизель» и впервые сыграл в ВХЛ. В декабре 2017-го вновь уехал в Канаду, завершил сезон в составе «Монктон Уайлдкэтс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Следующий сезон начал в чемпионате Чехии, где выступал за «Динамо» из Пардубице и «Жестраби» из города Постреёв, однако в декабре защитник снова вернулся в Северную Америку – на этот раз в «Манчестер Монаркс» из хоккейной лиги Восточного побережья.

Летом 2019-го вновь приехал в Россию. Провёл сезон в составе «СКА-Нева» в ВХЛ, летом 2020 года был обменян в ХК «Сочи». В составе южан по итогам сезона-2020/2021 Мироманов вошёл в десятку самых результативных защитников КХЛ и подписал двусторонний контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Завершил сезон-2020/2021 в АХЛ, выступая за «Хендерсон Сильвер Найтс». В следующем сезоне дебютировал в НХЛ.

В системе «Вегаса» отыграл два с половиной сезона, в марте 2024 года был обменян в «Калгари Флэймз», с которым впоследствии подписал контракт на два года. При этом сезон-2025/2026 провёл преимущественно в АХЛ: в составе «Калгари Рэнглерс» вошёл в топ-15 самых результативных защитников регулярного чемпионата. Суммарно в АХЛ набрал 106 (32+74) очков в 161 матче, в НХЛ – 23 (7+16) балла в 94 играх.

В рамках КХЛ на счету защитника 73 встречи и 29 (10+19) очков с показателем полезности «-22».